Аэропорт Уфы ввел приоритетную регистрацию для участников СВО

Приоритетную регистрацию на рейсы для участников специальной военной операции запустили в аэропорту Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«При предъявлении пассажиром любого документа, подтверждающего участие в специальной военной операции, доступна регистрация на стойках бизнес-класса, drop-off или основных стойках, выделенных на конкретные рейсы — вне очереди», — отмечается в заявлении.

Кроме того, для таких пассажиров возможен предполетный досмотр в приоритетном порядке.

Ранее участникам и ветеранам СВО стало доступно бесплатное посещение некоторых площадок Музейного города на ВДНХ в Москве.

