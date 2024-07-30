Аэропорт Уфы ввел приоритетную регистрацию для участников СВО
Приоритетную регистрацию на рейсы для участников специальной военной операции запустили в аэропорту Уфы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
«При предъявлении пассажиром любого документа, подтверждающего участие в специальной военной операции, доступна регистрация на стойках бизнес-класса, drop-off или основных стойках, выделенных на конкретные рейсы — вне очереди», — отмечается в заявлении.
Кроме того, для таких пассажиров возможен предполетный досмотр в приоритетном порядке.
Ранее участникам и ветеранам СВО стало доступно бесплатное посещение некоторых площадок Музейного города на ВДНХ в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Уфы ввел приоритетную регистрацию для участников СВО
- Наемнику из США заочно дали 14 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ
- СМИ: В Индии рабочий нашел алмаз стоимостью около $100 тысяч
- Непобежденного бойца Мокаева исключили из ростера UFC
- Мировые цены на какао-бобы упали до минимальных с марта 2024 года
- Армения впервые назначила посла в Саудовской Аравии
- Мишустин поручил утвердить план развития производства лифтов в России
- Уголовное дело возбудили после нападения бродячих собак на ребенка в Хабаровском крае
- Турпоток из России в Европу в этом году вырос на 30%
- Актриса Сирша Ронан тайно вышла замуж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru