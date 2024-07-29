Участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ

Участники и ветераны специальной военной операции могут посещать бесплатно некоторые площадки Музейного города на ВДНХ. В ряде павильонов разработаны специальные экскурсионные программы, в отдельных музеях действуют льготные билеты.

Участникам СВО доступно бесплатное посещение более десяти музейных павильонов ВДНХ, в том числе центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», интерактивный комплекс «Буран», павильон № 57 «Россия — моя история», музеи гаража особого назначения Федеральной службы охраны России и «Атом». Военнослужащим необходимо предъявить документ, подтверждающий льготу.

Кроме того, на мультимедийной выставке Государственного музея имени Л.Н. Толстого «Лев Толстой. "Война и мир". Ожившие страницы» участники и ветераны СВО могут посетить бесплатные групповые экскурсии. Они проходят в последний четверг месяца. Также участникам спецоперации и членам их семей доступны постоянные экспозиции Музея Востока и Музея кино, которые участвуют в акции «Музейная неделя». Посетить выставки можно до 31 июля, приобрести льготный билет — в центре современных биотехнологий «Музей "Биотех"».

Со временем список площадок, доступных участникам и ветеранам специальной военной операции, будет расширяться.

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ФОТО: РИА Новости
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