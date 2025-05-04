Аэропорт Сочи опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем

Пресс-служба аэропорта сообщила, что информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтвердилась. Дополнительные проверки ВПП также не выявили наличие каких-либо сторонних объектов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца при приземлении в сочинском аэропорту, напоминает НСН.

