Аэропорт Сочи опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем
4 мая 202517:38
Информация о столкновении самолёта с зайцем на взлетной полосе не соответствует действительности. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что информация о столкновении воздушного судна с посторонними предметами на взлётно-посадочной полосе не подтвердилась. Дополнительные проверки ВПП также не выявили наличие каких-либо сторонних объектов.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца при приземлении в сочинском аэропорту, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru