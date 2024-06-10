В Казани сняли временные ограничения на работу аэропорта

Аэропорт Казани возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Казани временно приостановил работу

Авиагавань приостанавливала прием и отправку рейсов с 08:02 мск, напоминает 360.ru.

«В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты», — написал Кореняко в Telegram.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять самолетов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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