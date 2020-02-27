Аэропорт «Шереметьево» будет принимать рейсы из Италии в терминале F
Аэропорт «Шереметьево» на фоне распространения коронавируса в Италии начнет принимать рейсы из этой страны в терминале F. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Такое нововведение начнет работать с 1 марта. При этом, как сообщили агентству, вылетов в Италию эти изменения не коснутся.
Как уточняет RT, в Италии зафиксировано более 500 случаев заражения коронавирусом. В стране от инфекции скончались 14 человек, еще 42 человека выздоровели.
Вспышка коронавируса нового типа COVID-2019 была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. По всему миру к настоящему времени зарегистрировано более 80 тысяч случаев заражения.
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