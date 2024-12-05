Аэропорт Саратова временно превратился в «Сратов»
Отсутствующая буква «А» на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта «Гагарин», временно превратила «Саратов» в «Сратов». Об этом сообщает РИА Новости.
Администрация воздушной гавани пояснила, что причиной вынужденного «переименования» стала техническая неисправность, из-за которой пришлось демонтировать часть конструкции вывески с названием города.
«Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объёмными буквами вернут после ремонта», - добавил представитель аэропорта.
Ранее авиагавани Саратова, Оренбурга и Грозного вошли в список аэропортов-миллионников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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