Аэропорт Саратова временно превратился в «Сратов»

Отсутствующая буква «А» на здании аэровокзала саратовского международного аэропорта «Гагарин», временно превратила «Саратов» в «Сратов». Об этом сообщает РИА Новости.

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Администрация воздушной гавани пояснила, что причиной вынужденного «переименования» стала техническая неисправность, из-за которой пришлось демонтировать часть конструкции вывески с названием города.

«Временная конструкция восстановлена, а полностью вывеску со всеми объёмными буквами вернут после ремонта», - добавил представитель аэропорта.

Ранее авиагавани Саратова, Оренбурга и Грозного вошли в список аэропортов-миллионников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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