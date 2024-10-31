Аэропорт Самары приостановил работу
Международный аэропорт Самары «Курумоч» временно приостановил приём и отправку авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве указали, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», - говорится в сообщении.
Ранее после предупреждения о возможной атаке беспилотников временные ограничения на отправку и приём самолётов ввели в международном аэропорту Саратова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru