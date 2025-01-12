Аэропорт Пулково закрыли второй раз за день из-за непогоды

В Росавиации подтвердили, что работа аэропорта приостановлена из-за сильных осадков. Предварительно, рейсы не будут приниматься и выпускаться до 17:10 мск

По данным «Яндекс. Расписания», с начала дня в Пулково задержали 102 рейса, еще 29 отменили.



Аэропорт закрывают второй раз за день. Первые ограничения действовали около пяти часов, до 13:27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

