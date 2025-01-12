Аэропорт Пулково закрыли второй раз за день из-за непогоды

Аэропорт Пулково в Петербурге вновь остановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале ведомства.

Здесь уточнили, что ограничения введены временно. Приостановка работы аэропорта необходима для повышения коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах.

Более 30 летевших в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

В Росавиации подтвердили, что работа аэропорта приостановлена из-за сильных осадков. Предварительно, рейсы не будут приниматься и выпускаться до 17:10 мск

По данным «Яндекс. Расписания», с начала дня в Пулково задержали 102 рейса, еще 29 отменили.

Аэропорт закрывают второй раз за день. Первые ограничения действовали около пяти часов, до 13:27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
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