Аэропорт Пулково закрыли второй раз за день из-за непогоды
Аэропорт Пулково в Петербурге вновь остановил прием и отправку рейсов из-за сильного снегопада. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в официальном Telegram-канале ведомства.
Здесь уточнили, что ограничения введены временно. Приостановка работы аэропорта необходима для повышения коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах.
В Росавиации подтвердили, что работа аэропорта приостановлена из-за сильных осадков. Предварительно, рейсы не будут приниматься и выпускаться до 17:10 мск
По данным «Яндекс. Расписания», с начала дня в Пулково задержали 102 рейса, еще 29 отменили.
Аэропорт закрывают второй раз за день. Первые ограничения действовали около пяти часов, до 13:27, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru