Аэропорт Пекина отказался от приема рейсов авиакомпании «Россия»

Компания получила соответствующее уведомление 15 декабря, отмечает RT.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу», — подчеркнул перевозчик.

Ближайшие полеты «России» в «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска были отменены, пишет «Свободная пресса». Пассажиров пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот» без взимания дополнительной платы. При этом в группе отметили, что в ближайшее время авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения и приступит к полетам в Пекин.

Ранее СМИ сообщили, что перевозчик не успел заключить договоры и полностью выполнить требования КНР для запуска рейсов в Пекин, которые планировали начать с 18 декабря.

