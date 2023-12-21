Аэропорт Пекина отказался от приема рейсов авиакомпании «Россия»
Пекинский аэропорт «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на перевозчика.
Компания получила соответствующее уведомление 15 декабря, отмечает RT.
«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу», — подчеркнул перевозчик.
Ближайшие полеты «России» в «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска были отменены, пишет «Свободная пресса». Пассажиров пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот» без взимания дополнительной платы. При этом в группе отметили, что в ближайшее время авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения и приступит к полетам в Пекин.
Ранее СМИ сообщили, что перевозчик не успел заключить договоры и полностью выполнить требования КНР для запуска рейсов в Пекин, которые планировали начать с 18 декабря.
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