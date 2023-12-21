Аэропорт Пекина отказался от приема рейсов авиакомпании «Россия»

Пекинский аэропорт «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия» до выполнения дополнительных требований. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на перевозчика.

СМИ: Авиакомпания «Россия» отменила рейсы в Пекин из-за проблем с договорами

Компания получила соответствующее уведомление 15 декабря, отмечает RT.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу», — подчеркнул перевозчик.

Ближайшие полеты «России» в «Дасин» из Владивостока, Красноярска и Иркутска были отменены, пишет «Свободная пресса». Пассажиров пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот» без взимания дополнительной платы. При этом в группе отметили, что в ближайшее время авиакомпания «Россия» получит необходимые разрешения и приступит к полетам в Пекин.

Ранее СМИ сообщили, что перевозчик не успел заключить договоры и полностью выполнить требования КНР для запуска рейсов в Пекин, которые планировали начать с 18 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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