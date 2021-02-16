Аэропорт Орли во Франции закроет терминал из-за спада авиаперевозок

Работа терминала 4 французского аэропорта Орли будет приостановлена из-за резкого спада авиаперевозок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что обслуживание всех рейсов четвертного терминала будет переведено в терминалы 2 и 3, которые остаются открытыми частично. Терминал 1 был закрыт в ноябре, и остается закрытым до сих пор.

Причиной падения авиаперевозок, в частности, стало решение французских властей с февраля ограничить трансграничные полеты. Вылететь и прибыть в страну можно только при предъявлении документов, доказывающих необходимость перелета. Согласно данным Управления парижских аэропортов, количество пассажиров в аэропорту Орли в 2020 году упало на 66 %.





