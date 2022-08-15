Аэропорт Хитроу ограничит пассажиропоток до конца октября
15 августа 202220:47
Аэропорт Хитроу продлит ограничение на пассажиропоток до конца октября текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Так, до 29 октября число вылетающих пассажиров не может быть более 100 тысяч в день.
Отмечается, что ограничения могут быть сняты в случае того, если ресурсов аэропорта будет достаточно.
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru