Аэропорт «Домодедово» возобновил работу в штатном режиме
Московский аэропорт «Домодедово» объявил о возобновлении работы в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В сообщении говорится, что ограничения, введённые по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, отменены.
«Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», - отмечается в заявлении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городском округе Подольск был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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