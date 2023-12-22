Аэропорт «Домодедово» возобновил работу в штатном режиме

В сообщении говорится, что ограничения, введённые по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, отменены.

«Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме. Взлёт и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», - отмечается в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городском округе Подольск был уничтожен украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

