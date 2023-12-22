В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»

План «Ковер» ввели в аэропорту Калуги, пишет РИА Новости.

Собянин: ПВО отразила атаку дрона в Одинцовском округе

По сообщениям Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили в небе над территорией Калужской области четыре беспилотника.

Уточняется, что все вылеты и прилеты из аэропорта Калуги задержаны. Самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромы

Ранее атаку беспилотного летательного аппарата отразили в Одинцовском городском округе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры