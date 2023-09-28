Ростех сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
28 сентября 202311:41
Массированная DDoS-атака идет в настоящий момент на систему бронирования Leonardo из-за границы, сообщил Ростех.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о трудностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в российской системе бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел»).
Авиакомпания «Победа» также сообщила, что из-за сбоя в системе бронирования затруднена работа билетных сервисов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.
Ранее стало известно, что западные страны во время прошедших выборов в России организовали более 170 тысяч кибератак, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru