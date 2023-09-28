Ростех сообщил о зарубежной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

Ранее «Аэрофлот» сообщил о трудностях с регистрацией в аэропортах из-за сбоя в российской системе бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел»).

Авиакомпания «Победа» также сообщила, что из-за сбоя в системе бронирования затруднена работа билетных сервисов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.

Ранее стало известно, что западные страны во время прошедших выборов в России организовали более 170 тысяч кибератак, передает RT.

