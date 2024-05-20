«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Москвой и Чебоксарами с 14 июня

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит регулярные рейсы между Москвой и Чебоксарами с 14 июня 2024 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» объявил о старте продажи билетов из Москвы в Элисту

Отмечается, что полеты в столицу Чувашской Республики будут выполняться ежедневно.

Рейсы из Москвы будут вылетать 22:00, из Чебоксар – в 7:00 (по местному времени), уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» на летний период увеличила число рейсов из Москвы в турецкую Анталью. Из российской столицы на турецкий курорт будет летать 45 рейсов в неделю вместо 21, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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