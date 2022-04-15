«Аэрофлот» запустит прямые рейсы Москва - Нью-Дели с 6 мая
15 апреля 202219:59
Российский авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Москва - Нью-Дели с 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что продажа билетов уже открыта.
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15 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru