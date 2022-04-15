«Аэрофлот» запустит прямые рейсы Москва - Нью-Дели с 6 мая

Российский авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Москва - Нью-Дели с 6 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что продажа билетов уже открыта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры