«Аэрофлот» ведет деятельность без изменений, несмотря на санкции США

Авиакомпания «Аэрофлот» ведет деятельность без изменений, несмотря на новые ограничения со стороны США. Такое заявление сделали в компании.

В «Аэрофлоте» отметили, что операционная деятельность ведется согласно текущей полетной программе. Также в компании отметили, что полётную программу планируется расширять.

Ранее Министерство торговли США объявило о лишении экспортных привилегий трёх российских авиакомпаний — «Аэрофлота», «Азур Эйр» и «ЮТэйр» за продолжающиеся нарушения, связанные с мерам экспортного контроля, введенными против России из-за событий на Украине.



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ФОТО: РИА Новости
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