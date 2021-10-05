«Аэрофлот» запустил рейсы из Краснодара в Минск
Авиаперевозчик «Аэрофлот» начал выполнять регулярные перелёты из Краснодара в белорусский Минск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам. Время в полете займет около трех часов.
Кроме «Аэрофлота» рейсы в Минск выполняют «Белавиа» и «Азимут».
Ранее с 21 сентября Россия отменила ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные из-за пандемии коронавируса .
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