«Аэрофлот» вывозит пассажиров на родину рейсами других перевозчиков

Авиакомпания «Аэрофлот» вывозит пассажиров в РФ рейсами других перевозчиков. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, авиакомпания продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов. «Аэрофлот» рекомендовал пассажирам самим искать подходящий рейс у других авиаперевозчиков.

Накануне авиакомпания на фоне санкций Запада приостановила выполнение всех зарубежных рейсов.

Ранее в АТОР заявили, что в ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир».





