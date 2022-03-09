«Аэрофлот» вывозит пассажиров на родину рейсами других перевозчиков
Авиакомпания «Аэрофлот» вывозит пассажиров в РФ рейсами других перевозчиков. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, авиакомпания продолжает работу с пассажирами отмененных международных рейсов. «Аэрофлот» рекомендовал пассажирам самим искать подходящий рейс у других авиаперевозчиков.
Накануне авиакомпания на фоне санкций Запада приостановила выполнение всех зарубежных рейсов.
Ранее в АТОР заявили, что в ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир».
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