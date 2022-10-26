«Аэрофлот» возобновит работу всех онлайн-сервисов 30 октября
26 октября 202222:57
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит работу всех онлайн-сервисов 30 октября.
Накануне компания сообщила о временном ограничении работы онлайн-сервисов в связи с техническими работами. В частности, был ограничен сервис онлайн-регистрации на рейсы.
Кроме того, в компании предупредили, что приложение «Аэрофлота» на iOS станет недоступно с 29 октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru