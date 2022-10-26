Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит работу всех онлайн-сервисов 30 октября.

Накануне компания сообщила о временном ограничении работы онлайн-сервисов в связи с техническими работами. В частности, был ограничен сервис онлайн-регистрации на рейсы.

Кроме того, в компании предупредили, что приложение «Аэрофлота» на iOS станет недоступно с 29 октября.

