Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города с середины января. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в Актобе рейсы возобновятся с 15 января, в Костанай - с 16 января, в Караганду - с 17 января. В авиакомпании отметили, что в связи с временными ограничениям в Казахстане, рейсы будут выполняться по скорректированному графику.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Нур-Султан с 10 января.

Авиасообщение было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза.



