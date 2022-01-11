«Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» возобновит полеты в три казахстанских города с середины января. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в Актобе рейсы возобновятся с 15 января, в Костанай - с 16 января, в Караганду - с 17 января. В авиакомпании отметили, что в связи с временными ограничениям в Казахстане, рейсы будут выполняться по скорректированному графику.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Нур-Султан с 10 января.
Авиасообщение было приостановлено из-за массовых протестов в начале января. Участники акций выступили против резкого увеличения стоимости сжиженного газа в два раза.
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