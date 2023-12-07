«Аэрофлот» восстановил работу системы бронирования авиабилетов
Компания «Аэрофлот» заявила о восстановлении работы системы бронирования авиабилетов Leonardo (Сирена-Тревел). Сообщение опубликовало на сайте перевозчика.
«На данный момент оформление билетов «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», - отметила пресс-служба компании.
Сбой в системе бронирования авиабилетов произошел в четверг, 7 декабря. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала в штатном режиме.
«Аэрофлот» допускает возобновление прямых рейсов из России во Вьетнам, заявил представитель компании Андрей Напольнов в подкасте «Жадный инвестор». По его словам, перевозчик также планирует запустить прямые перелеты в Гонконг и Гавану, передает «Радиоточка НСН».
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