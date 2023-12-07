«Аэрофлот» восстановил работу системы бронирования авиабилетов

«На данный момент оформление билетов «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», - отметила пресс-служба компании.

Сбой в системе бронирования авиабилетов произошел в четверг, 7 декабря. Система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работала в штатном режиме.

«Аэрофлот» допускает возобновление прямых рейсов из России во Вьетнам, заявил представитель компании Андрей Напольнов в подкасте «Жадный инвестор». По его словам, перевозчик также планирует запустить прямые перелеты в Гонконг и Гавану, передает «Радиоточка НСН».

