«Аэрофлот» вернёт деньги за билеты мобилизованным гражданам
«Аэрофлот» полностью вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Там уточняется, что «Аэрофлот» признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и произведёт полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки.
Вместе с тем авиаперевозчик подчёркивает, что возврату подлежат авиабилеты, купленные подлежащими призыву гражданами, до 21 сентября 2022 года включительно.
Ранее СМИ сообщили, что авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и ряд других стран, для въезда в которые не требуются визы, закончились.
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