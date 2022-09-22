«Аэрофлот» вернёт деньги за билеты мобилизованным гражданам

«Аэрофлот» полностью вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Там уточняется, что «Аэрофлот» признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и произведёт полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки.

Вместе с тем авиаперевозчик подчёркивает, что возврату подлежат авиабилеты, купленные подлежащими призыву гражданами, до 21 сентября 2022 года включительно.

Ранее СМИ сообщили, что авиабилеты на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и ряд других стран, для въезда в которые не требуются визы, закончились.

