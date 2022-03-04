«Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику
4 марта 202214:26
«Аэрофлот» увеличивает число регулярных рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.
Также в компании сообщили о специальных рейсах, которые проводятся для вывоза граждан РФ из Мексики и Доминикканы – 2 и 5 марта.
Ранее стало известно, что Мексика не присоединяется к антироссийским санкциям, которые ввели некоторые западные страны.
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4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru