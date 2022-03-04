«Аэрофлот» увеличит количество регулярных рейсов в Мексику

«Аэрофлот» увеличивает число регулярных рейсов в Канкун (Мексика) до двух раз в неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.

«Аэрофлот» 4 марта выполнит спецрейс для вывоза россиян из Кипра

Также в компании сообщили о специальных рейсах, которые проводятся для вывоза граждан РФ из Мексики и Доминикканы – 2 и 5 марта.

Ранее стало известно, что Мексика не присоединяется к антироссийским санкциям, которые ввели некоторые западные страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МексикаАэрофлот
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры