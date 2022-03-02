«Аэрофлот» 4 марта выполнит спецрейс для вывоза россиян из Кипра
2 марта 202220:38
Авиакомпания «Аэрофлот» 4 марта планирует спецрейс для вывоза россиян из Кипра. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне авиакомпания также объявила об организации вывозных рейсов из мексиканского Канкуна (2, 5 марта), доминиканской Путно-Каны и болгарской Софии.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции ЕС практически не отразятся на российской авиаотрасли.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru