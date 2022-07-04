«Аэрофлот» увеличил число ежедневных рейсов между Петербургом и Москвой
4 июля 202223:15
Авиаперевозчик «Аэрофлот» увеличил количество ежедневных рейсов по маршруту Петербург - Москва. Об этом сообщает ТАСС.
С 4 июля компания будет выполнять по будням 30 рейсов, по воскресеньям - до 33. Ранее ежедневно выполнялось по 22-24 рейса.
Рейсы будут выполняться из аэропорта «Шереметьево». Периодичность рейсов будет не менее одного полета в час.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru