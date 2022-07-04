«Аэрофлот» увеличил число ежедневных рейсов между Петербургом и Москвой

С 4 июля компания будет выполнять по будням 30 рейсов, по воскресеньям - до 33. Ранее ежедневно выполнялось по 22-24 рейса.

Рейсы будут выполняться из аэропорта «Шереметьево». Периодичность рейсов будет не менее одного полета в час.

