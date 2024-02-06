«Аэрофлот» планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год
Группа «Аэрофлот» планирует в 2024 году увеличить перевозки до 50 миллионов пассажиров, заявил глава компании Сергей Александровский, передает РИА Новости.
Он отметил, что в 2023 году компания перевезла 47,3 миллиона человек.
Также, по его словам, «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году.
В целом туристический поток по России в 2023 году вырос на 20% - до 78 млн, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал вернуть субсидирования чартерных рейсов, чтобы эти цифры увеличивать.
По его словам, в период субсидирования чартерных рейсов стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35 тысяч рублей на неделю с перелетом. Он отметил, что этот вопрос снова будет прорабатываться туротраслью совместно с авиакомпаниями, передает «Радиоточка НСН».
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