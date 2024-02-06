«Аэрофлот» планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год

Также, по его словам, «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году.

В целом туристический поток по России в 2023 году вырос на 20% - до 78 млн, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал вернуть субсидирования чартерных рейсов, чтобы эти цифры увеличивать.

По его словам, в период субсидирования чартерных рейсов стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35 тысяч рублей на неделю с перелетом. Он отметил, что этот вопрос снова будет прорабатываться туротраслью совместно с авиакомпаниями, передает «Радиоточка НСН».

