Аэрофлот отменяет международные рейсы на 1 августа

Причины официально не озвучены.

При этом бронирование авиабилетов для перелетов из Москвы в Лондон на 1 августа доступно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал международные рейсы с 1 августа, которые планировалось выполнять из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила об открытии международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Художник Никас Сафронов в эфире НСН призвал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности за рубежом на фоне сообщений об открытии границ.

«Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – сказал он.

