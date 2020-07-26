Аэрофлот отменяет международные рейсы на 1 августа
Стало известно о переносе вылетов на международные рейсы Аэрофлота, которые планировалось начать 1 августа. На официальном сайте Аэрофлота невозможно забронировать международные перелеты на эту дату. Ближайшая бронь открыта на 8 августа.
Так, стало известно об отмене перелетов из Москвы до Милана, а также из США в Москву. Рейсы перенесены на 8 августа.
Причины официально не озвучены.
При этом бронирование авиабилетов для перелетов из Москвы в Лондон на 1 августа доступно.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал международные рейсы с 1 августа, которые планировалось выполнять из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила об открытии международного авиасообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Художник Никас Сафронов в эфире НСН призвал российских туристов продолжать соблюдать меры предосторожности за рубежом на фоне сообщений об открытии границ.
«Это, можно сказать, первые ласточки. Конечно, люди засиделись дома, хотят как-то выйти из изоляции. Но, к сожалению, не все страны пока готовы принять русских туристов. Турция открыла свои границы – это хорошо, но все равно нужно не забывать соблюдать меры предосторожности», – сказал он.
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