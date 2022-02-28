«Аэрофлот» отменил рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу

В сообщении говорится, что причиной стало закрытие воздушного пространства Канады. Возврат денежных средств за билеты будет осуществляться по месту их приобретения.

«В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены... трансатлантические рейсы... из Москвы и обратно... в Канкун, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон, Гавана, Варадеро, Пунта-Кана», - уточнили в авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» объявил, что в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливаются все рейсы в страны Европы, сообщает RT.

