«Аэрофлот» отменил рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу
Российская компания «Аэрофлот» объявила об отмене до 2 марта рейсов в Мексику, США, Доминикану и на Кубу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что причиной стало закрытие воздушного пространства Канады. Возврат денежных средств за билеты будет осуществляться по месту их приобретения.
«В связи с закрытием воздушного пространства Канады отменены... трансатлантические рейсы... из Москвы и обратно... в Канкун, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Вашингтон, Гавана, Варадеро, Пунта-Кана», - уточнили в авиакомпании.
Ранее «Аэрофлот» объявил, что в связи с ограничениями воздушного пространства с 28 февраля приостанавливаются все рейсы в страны Европы, сообщает RT.
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