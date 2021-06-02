«Аэрофлот» отменил часть рейсов из Москвы в Германию

Рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт и Мюнхен из Москвы, запланированные на среду, были отменены. При этом один самолет в Берлин вылетел, но на 13 минут раньше, чем планировалось, сообщается на сайте российской авиакомпании.

S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa заявила РИА Новости, что отмена рейсов из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, о которой сообщалось ранее, это разовый инцидент.

Ранее юрист Андрей Лухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил отмену рейсов Lufthansa из Москвы и Петербурга «политическим моментом». По его мнению, официальная версия отмены рейса объясняет далеко не все.

«В доковидные времена загрузка была намного больше, и воздушное пространство Украины и Прибалтики справлялось с большим трафиком. Будут ли рейсы отменяться впредь, это уже вопрос как к нашим политикам, правительству, так и к Росавиации», - пояснил специалист.

