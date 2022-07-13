«Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 20 июля будут возобновлены полёты в столицу Китая Пекин, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» увеличил число ежедневных рейсов между Петербургом и Москвой

В сообщении говорится, что рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва выполняться один раз.

«Регулярные рейсы по маршруту Москва - Пекин - Москва будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», - уточнили в авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот», в связи с увеличением пассажиропотока, объявил об увеличении количества рейсов из Москвы во Владивосток до пяти в день, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиаперелетыПекинКитайАэрофлот
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