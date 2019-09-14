«Аэрофлот» ограничит доступ в VIP-залы ожиданий держателям «золотых» карт

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об ограничении доступа в VIP-залы ожидания в ряд аэропортов для держателей «золотых» бонусных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что данная услуга будет ограничена для данной категории пользователей авиакомпании в 18 аэропортах России. В частности, в Анапе, Астрахани, Барнауле, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске.

Ограничения вступают в силу с 15 сентября текущего года. В «Аэрофлоте» обещают выплатить по 3 тысячи миль в качестве компенсации.

Ранее Владимир Путин заявил, что в течение шести ближайших лет будут отремонтированы 60 аэропортов.

