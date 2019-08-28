60 российских аэропортов модернизируют за шесть лет
Президент России Владимир Путин пообещал в течение ближайших шести лет модернизировать или привести в нормативное состояние 60 аэропортов страны, пишет РЕН ТВ. Об этом глава государства заявил во время осмотра нового саратовского аэропорта «Гагарин».
«У нaс нa эту шестилетку мы плaнируем привести в хорошее нормaтивное междунaродное состояние 60 aэропортов», — цитирует российского лидера Life.ru.
Напомним, что Путин прибыл в Саратов накануне, 27 августа, чтобы осмотреть новый городской аэропорт, который был назван в честь космонавта Юрия Гагарина. Президент прилетел из Жуковского, где побывал на авиасалоне МАКС-2019 и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее советник генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации самолета Sukhoi Superjet 100 после майской трагедии в московском аэропорту «Шереметьево». Специалисты авиационной отрасли прокомментировали НСН обвинения советника главы ОАК Алёшина в адрес «Аэрофлота». Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов отметил, что катастрофа, которая произошла в Шереметьеве, красноречивее любых заявлений авиапроизводителя.
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