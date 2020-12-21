Аэрофлот объявил об отмене рейсов в Лондон

Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что все рейсы в Лондон отменены на неделю

По его словам, отмена обусловлена «решением штаба правительства» и вводится с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Деньги за билеты будут возвращены в полном объёме, «в соответствии с формой оплаты», добавил Демин.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Кроме России рейсы в Соединённое Королевство отменили ещё более 20 стран.

