Аэрофлот объявил об отмене рейсов в Лондон
Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин заявил, что все рейсы в Лондон отменены на неделю
По его словам, отмена обусловлена «решением штаба правительства» и вводится с 00 часов 22 декабря на 7 дней. Деньги за билеты будут возвращены в полном объёме, «в соответствии с формой оплаты», добавил Демин.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 объявил о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения там нового штамма коронавируса. Кроме России рейсы в Соединённое Королевство отменили ещё более 20 стран.
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