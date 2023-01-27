«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Казахстан

В сообщении говорится, что с 1 февраля самолёты «Аэрофлота» начнут летать в Астану, Алматы и Атырау, рейсы будут обслуживать лайнеры семейства Airbus A320, продажа билетов уже открыта.

«В столицу Казахстана планируется выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы — до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится ещё один рейс — по понедельникам», - уточнили в авиакомпании.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания может использовать иностранные самолёты Airbus и Boeing ещё более семи лет, сообщает RT.

