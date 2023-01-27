«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов в Казахстан
Российская авиакомпания «Аэрофлот» в феврале возобновит собственные рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служюа авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что с 1 февраля самолёты «Аэрофлота» начнут летать в Астану, Алматы и Атырау, рейсы будут обслуживать лайнеры семейства Airbus A320, продажа билетов уже открыта.
«В столицу Казахстана планируется выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы — до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю – по средам и субботам, а с марта добавится ещё один рейс — по понедельникам», - уточнили в авиакомпании.
Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания может использовать иностранные самолёты Airbus и Boeing ещё более семи лет, сообщает RT.
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