«Аэрофлот» нарастил перевозки на 16,8%
Группа «Аэрофлот» перевезла в 2024 году 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют опубликованные авиакомпанией операционные результаты.
При этом объем перевозок на внутренних линиях вырос на 12,8% — до 42,6 млн пассажиров, на международных линиях пассажиропоток достиг 12,7 млн пассажиров (плюс 32,7%).
Вместе с тем пассажирооборот «Аэрофлота» увеличился в 2024 году на 20,8%, предельный пассажирооборот — на 18%. Кроме того, процент занятости кресел достиг 89,6% — это на 2,1% больше, чем в прошлом году. Головной перевозчик группы «Аэрофлот» нарастил перевозки на 19,3% (до 30,1 млн человек).
Всего за первые три квартала чистая прибыль группы «Аэрофлот» достигла 59,9 млрд рублей. Годом ранее компания терпела убытки в размере 111,3 млрд рублей.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» приступила к продаже субсидируемых билетов на 23 направления на 2025 год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru