«Аэрофлот» на две недели закрыл продажу билетов в Казахстан

В сообщении говорится, что решение было принято «в связи со сложившейся в Казахстане ситуацией».

В авиакомпании отметили, что деньги за билеты всех отменённых рейсов в Казахстан будут возвращены пассажирам.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц. По его мнению, до организации вывозных рейсов из Казахстана в Россию дело не дойдёт.