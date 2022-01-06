«Аэрофлот» на две недели закрыл продажу билетов в Казахстан
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что на две недели закрывает продажу билетов на рейсы в Казахстан, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что решение было принято «в связи со сложившейся в Казахстане ситуацией».
В авиакомпании отметили, что деньги за билеты всех отменённых рейсов в Казахстан будут возвращены пассажирам.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам, оказавшимся в Казахстане в эти дни, не выходить из домов или гостиниц. По его мнению, до организации вывозных рейсов из Казахстана в Россию дело не дойдёт.
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