«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию
Российские авиакомпании получили необходимые разрешения на выполнение рейсов в Германию.
Как сообщил ТАСС генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, перевозчику разрешили летать в Германию. В летнем расписании запланированы около 28 рейсов в неделю.
Кроме того, разрешения на полеты в ФРГ получила авиакомпания S7. Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика, рейсы будут выполняться в плановом порядке.
Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне.
Накануне S7 отменила рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» — во Франкфурт и Мюнхен и обратно. У российских авиакомпаний не было разрешения со стороны Германии. Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.
Позже в министерстве транспорта, строительства и городского развития ФРГ сообщили, что Росавиация не выдала вовремя разрешение на рейсы немецкого перевозчика на июнь. Германия на основе принципа взаимной практики не дала дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний.
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