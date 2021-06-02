«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию

Российские авиакомпании получили необходимые разрешения на выполнение рейсов в Германию.

Компании Lufthansa разрешили летать в Россию

Как сообщил ТАСС генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, перевозчику разрешили летать в Германию. В летнем расписании запланированы около 28 рейсов в неделю.

Кроме того, разрешения на полеты в ФРГ получила авиакомпания S7. Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика, рейсы будут выполняться в плановом порядке.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa получила разрешение на полеты в Россию в июне.

Накануне S7 отменила рейсы в Берлин и обратно, «Аэрофлот» — во Франкфурт и Мюнхен и обратно. У российских авиакомпаний не было разрешения со стороны Германии. Lufthansa в среду отменила рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.

Позже в министерстве транспорта, строительства и городского развития ФРГ сообщили, что Росавиация не выдала вовремя разрешение на рейсы немецкого перевозчика на июнь. Германия на основе принципа взаимной практики не дала дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний.

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