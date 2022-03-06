«Аэрофлот» и «Россия» отменили полеты на юг РФ до 14 марта

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили полеты на юг РФ до 14 марта. Об этом сообщается на сайте авиаперевочика.

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Отмечается, что пассажирам предоставлены опции возврата денег за билет, перебронировать билет на новую дату или выбрать другой маршрут.

Таким образом, полеты приостановлены в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Симферополь, Геленджик, Белгород и Воронеж.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэрофлот
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