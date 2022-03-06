«Аэрофлот» и «Россия» отменили полеты на юг РФ до 14 марта
5 марта 202223:47
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили полеты на юг РФ до 14 марта. Об этом сообщается на сайте авиаперевочика.
Отмечается, что пассажирам предоставлены опции возврата денег за билет, перебронировать билет на новую дату или выбрать другой маршрут.
Таким образом, полеты приостановлены в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Симферополь, Геленджик, Белгород и Воронеж.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+86 769 / сут.
Умерли
356 тыс.+750 / сут.
Выздоровели
14,4 млн+156 тыс. / сут.
- В Белгороде поврежден дом после инцидента в небе над городом
- На Украине заявили о гибели участника переговоров с РФ
- Посол РФ заявил, что Украина платит участникам антироссийских митингов в Мексике
- «Аэрофлот» и «Россия» отменили полеты на юг РФ до 14 марта
- Глава ЕК: Украинцы смогут жить на территории ЕС как минимум год
- Иностранцам с территорий ДНР, ЛНР и Украины упрощен въезд в РФ
- Путин подписал указ о допвыплате в 5 млн рублей семьям погибших военных
- В РФ подтвердили проведение третьего раунда переговоров с Украиной 7 марта
- IBM объявила о прекращении продажи технологий в РФ
- Глава ЕК: число беженцев с Украины превысило 1,2 млн человек
5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru