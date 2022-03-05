Azur Air прекращает полеты за границу

Azur Air, крупнейшая чартерная авиакомпания России, объявила о приостановке пассажирских рейсов за рубеж. Это уже пятый авиаперевозчик, сообщивший об отмене международных рейсов.

Ранее сегодня аналогичное решение приняли в «Аэрофлоте» и лоукостере «Победа». Авиакомпании пояснили, что делают это в соответствии с рекомендацией Росавиации. Ведомство обратилось к российским авиакомпаниям с просьбой приостановить все рейсы за рубеж. Рекомендация связана с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у иностранных авиакомпаний, а значит, не зарегистрированы в России.

«Первым делом самолеты»: Российские авиакомпании с 8 марта прекращают международные рейсы

На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что сегодня из-за санкций Запада под угрозой тотального «приземления» находятся до 100% всех самолетов и вертолетов зарубежного производства, которые выполняют пассажирские перевозки в стране.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: azurair.ru
ТЕГИ:СанкцииАвиакомпании
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры