Azur Air прекращает полеты за границу
Azur Air, крупнейшая чартерная авиакомпания России, объявила о приостановке пассажирских рейсов за рубеж. Это уже пятый авиаперевозчик, сообщивший об отмене международных рейсов.
Ранее сегодня аналогичное решение приняли в «Аэрофлоте» и лоукостере «Победа». Авиакомпании пояснили, что делают это в соответствии с рекомендацией Росавиации. Ведомство обратилось к российским авиакомпаниям с просьбой приостановить все рейсы за рубеж. Рекомендация связана с риском задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у иностранных авиакомпаний, а значит, не зарегистрированы в России.
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) говорится, что сегодня из-за санкций Запада под угрозой тотального «приземления» находятся до 100% всех самолетов и вертолетов зарубежного производства, которые выполняют пассажирские перевозки в стране.
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