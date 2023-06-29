«Аэроэкспрессы» возобновят движение в Домодедово и обратно с 16:00

«Аэроэкспресс» возобновит движение поездов в аэропорт «Домодедово» и обратно четырех часов дня по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий компании.

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Движение поездов было приостановлено из-за схода вагонов грузового поезда на станции «Бирюлево».

Пострадавших в результате происшествия не оказалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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