В Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних
Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних вблизи станции «Щербинка» в Москве. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
ЧП произошло в пятницу.
«Вблизи станции "Щербинка" поездом ... сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — отметили в СК.
По данным ведомства, погибшие — две девушки. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Правоохранители изучат условия проживания и обучения жертв трагедии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru