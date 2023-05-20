В Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних

Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних вблизи станции «Щербинка» в Москве. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

ЧП произошло в пятницу.

«Вблизи станции "Щербинка" поездом ... сообщением "Царицыно-Львовская" смертельно травмированы двое несовершеннолетних», — отметили в СК.

По данным ведомства, погибшие — две девушки. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Правоохранители изучат условия проживания и обучения жертв трагедии.

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ФОТО: РИА Новости
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