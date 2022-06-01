«Аэроэкспресс» запустил новые маршруты в Шереметьево

Ранее на аэроэкспрессах можно было добраться только до терминалов D, E и F.

Отмечается, что первая остановка поезда осуществляется на прежней станции в южном терминальном комплексе. Потом поезд пять минут стоит там, а после отправляется в северный терминальный комплекс.