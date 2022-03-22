«Аэроэкспресс» запустил автобусы в аэропорт «Домодедово»
С 22 марта «Аэроэкспресс» запустил экспресс-автобусы от станции метро «Домодедовская» до аэропорта «Домодедово». Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что автобус проходит по Каширскому шоссе, а на маршруте предусмотрено две остановки по требованию: «Совхоз им. Ленина» и «Гостиница». Время в пути, в зависимости от ситуации на дороге, составляет 30-40 минут.
Автобусы отправляются каждые 20 минут в обе стороны и курсируют ежедневно с 6:30 часов утра. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50 часов, а из аэропорта — в 1:50 ночи.
Стоимость проезда в одну сторону составляет 150 рублей. Для детей до семи лет он бесплатный. Для пассажиров также доступны абонементы. Оплатить проезд в автобусе можно банковской картой, билетом «Кошелек» карты «Тройка» или приобрести билет на сайте и в мобильном приложении компании.
В 2019 году «Аэроэкспресс» запустил автобусы от станции метро «Ховрино» до аэропорта «Шереметьево» и обратно.
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