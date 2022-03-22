«Аэроэкспресс» запустил автобусы в аэропорт «Домодедово»

С 22 марта «Аэроэкспресс» запустил экспресс-автобусы от станции метро «Домодедовская» до аэропорта «Домодедово». Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что автобус проходит по Каширскому шоссе, а на маршруте предусмотрено две остановки по требованию: «Совхоз им. Ленина» и «Гостиница». Время в пути, в зависимости от ситуации на дороге, составляет 30-40 минут.

Автобусы отправляются каждые 20 минут в обе стороны и курсируют ежедневно с 6:30 часов утра. Последний рейс в сторону аэропорта отправляется в 0:50 часов, а из аэропорта — в 1:50 ночи.