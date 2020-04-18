РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники
РЖД отменили дополнительные рейсы, разработанные для майских праздников и летнего туристического сезона, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Как передает агентство, РЖД собирались запустить 76 дополнительных поездов на лето и 53 на майские праздники, но отменили все запланированные рейсы. Причиной этого стало отсутствие спроса на поездки вследствие введенного режима повышенной готовности и самоизоляции в регионах страны. В пресс-службе объяснили, что у россиян нет уверенности в своих планах на ближайшие месяцы из-за пандемии COVID-19.
Ранее РЖД уже отменила часть регулярных рейсов и сократила частоту курсирования многих из них, в том числе фирменных поездов "Сапсан". По данным компании, количество пассажиров сократилось на 80% в сравнении с прошлым годом. Пассажиры, купившие билеты на отмененные поезда, смогут вернуть деньги или поменять билеты на другой рейс.
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