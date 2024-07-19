«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с августа
С 1 августа «Аэроэкспресс» прекратит обслуживать маршрут между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. Эту функцию возьмет на себя Центральная пригородная пассажирская компания, сообщается в Telegram-канале «Аэроэкспресс».
Пассажиры, которые купили билеты на «Аэроэкспресс» на поездки в/из аэропорта Внуково с 1 августа, смогут вернуть их. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.
«Аэроэкспресс» сосредоточится на расширении своих маршрутов до аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с этими аэропортами.
При этом существующие железнодорожные и автобусные маршруты в Шереметьево и Домодедово останутся прежними, сообщили в компании, передает «Радиоточка НСН».
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