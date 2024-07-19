«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с августа

С 1 августа «Аэроэкспресс» прекратит обслуживать маршрут между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. Эту функцию возьмет на себя Центральная пригородная пассажирская компания, сообщается в Telegram-канале «Аэроэкспресс».

Пассажиры, которые купили билеты на «Аэроэкспресс» на поездки в/из аэропорта Внуково с 1 августа, смогут вернуть их. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте компании.