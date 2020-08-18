Адвокаты по делу Ефремова поспорили в суде о своих мамах

Адвокаты сторон по делу Михаила Ефремова устроили в суде перепалку и обвинили друг друга в дурном воспитании и неподобающих матерях, передает «Комсомольская правда» в своей онлайн-трансляции суда.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский в суде начал словесную перепалку с защитником актера Эльманом Пашаевым.

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Когда Пашаев попросил суд прослушать запись своего телефонного разговора с сыном погибшего в аварии Сергея Захарова Валерием, Добровинский выступил против и сослался на возможность монтажа записи. В дальнейшем спор юристов перешел на личности.

"Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!" — потребовал Добровинский.

"Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!" — парировал Пашаев.

На прошлой неделе Ефремова госпитализировали прямо из здания суда – ему стало плохо, он потерял сознание. Как утверждал адвокат актера Пашаев, у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудМихаил ЕфремовРоссия
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