Адвокаты семьи Хачатурян испугались мести сестёр

Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, боятся мести с их стороны. В связи с этим юристы решили попросить государственную защиту. Об этом сообщила одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко, передает РИА Новости.

По её словам, экспертизы признали сестёр опасными для общества. Нитчекно заявила, что боится находиться в их присутствии. Она напомнила, что девушкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, поэтому они якобы могут захотеть «ещё кого-нибудь с собой прихватить».

Государственная защита ранее была предоставлена прокурору Марии Семененко, Однако она получила ее в рамках другого уголовного процесса, однако с того времени ее всегда сопровождают силовики с автоматами.

По материалам дела, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян зарезали своего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что Михаил Хачатурян издевался над дочерями и насиловал их.

Мосгорсуд сегодня постановил, что двух старших сестер будут судить с участием коллегии присяжных заседателей. Дело младшей будет рассматриваться отдельно в связи с тем, что экспертиза признала ее невменяемой на момент совершения убийства. Её могут отправить на принудительное лечение.

