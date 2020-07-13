Адвокаты допустили возможность условного срока для сестёр Хачатурян

«То, что дела будут рассматриваться отдельно, это вполне понятно. По младшей сестре вопрос решается медицинского характера, а само уголовное дело будет рассматриваться в отдельном производстве. Возможно, им потребуется давать показания дважды, потому что по уголовно-процессуальному закону такой порядок предусматривается», - сказал Александр Почуев.

В тоже время глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в беседе с НСН не разделил позицию своего коллеги по поводу принятого решения разделить дела и предположил, что сестёр Хачатурян может ждать условный срок.

«Почему дело рассматривается в разных судах – ситуация непонятная. Лично моё мнение – что в их действиях состава преступления нет, а совершено оно было в состоянии аффекта. Девчонок должны были оправдать, но так как уголовное дело уже возбудили и обвинение предъявили, решение будет достаточно компромиссным. Может быть, даже будет условный срок», - заявил Александр Карабанов.

Дело младшей сестры Хачатурян будет рассматривать Бутырский суд. Дело двух старших сестёр, вероятно, поступит в Мосгорсуд. Защита будет добиваться его рассмотрения с участием присяжных. Процесс, скорее всего, будет закрытым, поскольку есть данные о нарушении половой неприкосновенности.

В мае Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян на самооборону.

