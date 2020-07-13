Адвокаты допустили возможность условного срока для сестёр Хачатурян
Адвокаты Александр Карабанов и Александр Почуев рассказали НСН, что ждёт обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян после утверждения обвинения Генпрокуратурой.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом сообщили информационные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на адвокатов девушек.
Дело сестёр Хачатурян было разделено. Как писали СМИ, СК считает, что относительно младшей нужно решать вопрос о принудительном лечении, а старших судить за умышленное убийство.
Адвокат Александр Почуев в эфире НСН сообщил, что возможно сестрам придётся давать показания в обоих судах – дважды.
«То, что дела будут рассматриваться отдельно, это вполне понятно. По младшей сестре вопрос решается медицинского характера, а само уголовное дело будет рассматриваться в отдельном производстве. Возможно, им потребуется давать показания дважды, потому что по уголовно-процессуальному закону такой порядок предусматривается», - сказал Александр Почуев.
В тоже время глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов в беседе с НСН не разделил позицию своего коллеги по поводу принятого решения разделить дела и предположил, что сестёр Хачатурян может ждать условный срок.
«Почему дело рассматривается в разных судах – ситуация непонятная. Лично моё мнение – что в их действиях состава преступления нет, а совершено оно было в состоянии аффекта. Девчонок должны были оправдать, но так как уголовное дело уже возбудили и обвинение предъявили, решение будет достаточно компромиссным. Может быть, даже будет условный срок», - заявил Александр Карабанов.
Дело младшей сестры Хачатурян будет рассматривать Бутырский суд. Дело двух старших сестёр, вероятно, поступит в Мосгорсуд. Защита будет добиваться его рассмотрения с участием присяжных. Процесс, скорее всего, будет закрытым, поскольку есть данные о нарушении половой неприкосновенности.
В мае Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян на самооборону.
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