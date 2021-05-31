Адвокаты Сапеги рассказали, когда ей предъявят обвинения

Россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они летели на лайнере Ryanair, который экстренно посадили в Минске якобы из-за минирования. После допроса Сапега на камеру заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует информацию о силовиках.

Ее арестовали на два месяца, она содержится в СИЗО КГБ Белоруссии. Ранее стало известно, что Сапегу подозревают в разжигании национальной вражды. Ей грозит до 12 лет тюрьмы, пишет Газета.ру.

