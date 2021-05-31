Адвокаты Сапеги рассказали, когда ей предъявят обвинения
Россиянке Софье Сапеге предъявят обвинения 31 мая после обеда, сообщили РИА Новости со ссылкой на защиту задержанной.
Россиянку Софью Сапегу задержали 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они летели на лайнере Ryanair, который экстренно посадили в Минске якобы из-за минирования. После допроса Сапега на камеру заявила, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публикует информацию о силовиках.
Ее арестовали на два месяца, она содержится в СИЗО КГБ Белоруссии. Ранее стало известно, что Сапегу подозревают в разжигании национальной вражды. Ей грозит до 12 лет тюрьмы, пишет Газета.ру.
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